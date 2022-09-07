Сыгравшая девушку Бонда актриса рассказала, как оказалась на улице

Вуд сыграла в фильме "Мальчик-собака", где ей досталась роль актрисы-банкрота. Актриса призналась, что смогла быстро вжиться в роль, так как сама оказывалась в похожей ситуации.

"Она (Прим.ред. — героиня Вуд) потратила все деньги и была уверена, что снова заработает их, но этого не произошло. Она почти потеряла свой дом, и эта ситуация мне откликнулась. Временами было грустно, но я получила колоссальный опыт"

Актриса пояснила, что в 2017 году ее дочери поставили диагноз "рак лимфатической системы". Все свои деньги она отдала на лечение, в результате чего она вместе с дочерью, ее мужем и тремя детьми переехала в мотель. Вуд смогла выбраться из нищеты благодаря другу: он создал благотворительную платформу, где звезде собрали 40 тысяч долларов.