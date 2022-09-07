Собчак рассказала, как ей отрубили руку в кино

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале посоветовала поклонникам посетить премьеру фильма якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима». Она снялась в эпизодической роли, где «якудза» отрубили ей руку.

«В свои грандиозные планы режиссер Степан Бурнашев решил меня тогда не посвящать, просто сказал сидеть на стуле в окружении якутских якудза и смотреть, как моя отрубленная самурайским мечом рука истекает кровью»,

Журналистка назвала якутский кинематограф «удивительным феноменом» и примером для для России, как можно создавать независимые фильмы с минимальным бюджетом. Вместе с этим Собчак призналась, что не знает, какую роль в фильме сыграет эпизодическая сцена с ее участием.