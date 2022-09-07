Вупи Голдберг взбесилась из-за критики темнокожих хоббитов во "Властелин колец"

Актриса Вупи Голдберг прокомментировала критику темнокожих хоббитов в сериале «Властелин колен: Кольца власти». Своим мнением она поделилась в передаче The View.
Голдберг считает, что некоторые люди придают слишком большое значение цвету кожи вымышленных персонажей. «Вы говорите мне, что темнокожие не могут быть вымышленными людьми? Я не знаю, есть ли клуб хоббитов, и не знаю, собираются ли они устраивать протесты. Но люди, что с вами не так?» — возмутилась актриса.
Артистка вспомнила экранизацию «Русалочки» Роба Маршалла, в которой главную героиню сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Голдберг заявила, что русалки с другим цветом кожи могут существовать, так как они находятся в рамках фэнтези. Актриса отметила, что в таких вселенных хочет видеть лучший мир, где существуют разнообразие во внешности. Звезда предложила недовольным найти работу.
«Мы бы хотели видеть как можно больше разных репрезентаций в фэнтези. Так что все, у кого есть проблемы из-за черных хоббитов, ищите работу! Идите и найдите себя, потому что вы сосредоточены не на том»,
— сказала Голдберг.
Ранее писатель Нил Гейман назвал расистами тех, кто критикует темнокожих хоббитов во вселенной «Властелина колец».