Вупи Голдберг взбесилась из-за критики темнокожих хоббитов во "Властелин колец"

Голдберг считает, что некоторые люди придают слишком большое значение цвету кожи вымышленных персонажей. «Вы говорите мне, что темнокожие не могут быть вымышленными людьми? Я не знаю, есть ли клуб хоббитов, и не знаю, собираются ли они устраивать протесты. Но люди, что с вами не так?» — возмутилась актриса.