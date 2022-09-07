Умер звезда сериала "Ведьмак"

Ушел из жизни польский актер Казимеж Мазур. Он скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Polish News.
Смерть артиста подтвердил его сын Казимеж Мазур-младший в социальных сетях. "Сегодня мой величайший друг ушел из жизни, отец, выдающийся актер и дорогой человек. Казимеж Мазур. Спокойной ночи, мой дорогой", - написал сын Казимеж Мазур-младший.
Мазур сыграл трактирщика в польской экранизации произведения Анджея Сапковского "Ведьмак" 2002 года. Он также принял участие в картинах: "Большая любовь Бальзака", "Польская кухня", "Ветер с востока", "След", "Наследство", "Розочка". Ранее умер японский режиссер Масахиро Кобаяси.