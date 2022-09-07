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22 минуты назад

Умер актер из сериала "Ведьмак" Казимеж Мазур

Газета.Ru

Ушел из жизни польский актер Казимеж Мазур. Он скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Polish News.

Умер звезда сериала "Ведьмак"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Смерть артиста подтвердил его сын Казимеж Мазур-младший в социальных сетях. "Сегодня мой величайший друг ушел из жизни, отец, выдающийся актер и дорогой человек. Казимеж Мазур. Спокойной ночи, мой дорогой", - написал сын Казимеж Мазур-младший.

Мазур сыграл трактирщика в польской экранизации произведения Анджея Сапковского "Ведьмак" 2002 года. Он также принял участие в картинах: "Большая любовь Бальзака", "Польская кухня", "Ветер с востока", "След", "Наследство", "Розочка". Ранее умер японский режиссер Масахиро Кобаяси.

Актеры,Казимеж Мазур,Масахиро Кобаяси,
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