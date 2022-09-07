Умер звезда сериала "Ведьмак"

Ушел из жизни польский актер Казимеж Мазур. Он скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Polish News.

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Смерть артиста подтвердил его сын Казимеж Мазур-младший в социальных сетях. "Сегодня мой величайший друг ушел из жизни, отец, выдающийся актер и дорогой человек. Казимеж Мазур. Спокойной ночи, мой дорогой", - написал сын Казимеж Мазур-младший.