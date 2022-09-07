Кортни Кокс высмеяла критику сериала от Канье Уэста

В видео Кокс читает пост рэпера под его трек "Heartless". В публикации Уэст рассказал, что многие его старые твиты были написаны не им. Так он признался, что не писал пост о том, что считает сериал "Друзья" несмешным, но согласен с этой точкой зрения. В видео после прочтения этой фразы актриса демонстративно выключает песню и уходит.