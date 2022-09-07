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47 минут назад

Звезда "Друзей" Кортни Кокс высмеяла критику сериала от Канье Уэста

Газета.Ru

Американская актриса Кортни Кокс ответила Канье Уэсту, который раскритиковал сериал "Друзья". Артистка записала ролик в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Кортни Кокс высмеяла критику сериала от Канье Уэста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В видео Кокс читает пост рэпера под его трек "Heartless". В публикации Уэст рассказал, что многие его старые твиты были написаны не им. Так он признался, что не писал пост о том, что считает сериал "Друзья" несмешным, но согласен с этой точкой зрения. В видео после прочтения этой фразы актриса демонстративно выключает песню и уходит.

"Держу пари, что прежний Кейн считал "Друзей" смешными",

- подписала публикации Кокс, намеренно делая ошибки в имени артиста.

Актеры,Друзья,Кортни Кокс,
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