Дженнифер Лоуренс перенесла два выкидыша

Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что ей пришлось пережить два выкидыша. Подробностями голливудская звезда поделилась в интервью для журнала Vogue.

По словам Лоуренс, впервые она забеременела в 20 лет и собиралась сделать аборт. Она так и не успела сделать процедуру, в Монреале у актрисы случился выкидыш.

А вторая беременность актрисы случилась в 2020 году, во время съемок в комедии "Не смотрите наверх". И эта попытка закончилась неудачей, Лоуренс пришлось пройти хирургическую процедуру по удалению тканей из матки.