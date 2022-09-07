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13 минут назад

Актриса Дженнифер Лоуренс перенесла два выкидыша

Мария Иглина

Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что ей пришлось пережить два выкидыша. Подробностями голливудская звезда поделилась в интервью для журнала Vogue.

Дженнифер Лоуренс перенесла два выкидыша
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Лоуренс, впервые она забеременела в 20 лет и собиралась сделать аборт. Она так и не успела сделать процедуру, в Монреале у актрисы случился выкидыш.

А вторая беременность актрисы случилась в 2020 году, во время съемок в комедии "Не смотрите наверх". И эта попытка закончилась неудачей, Лоуренс пришлось пройти хирургическую процедуру по удалению тканей из матки.

И в феврале 2022 года актриса все же стала мамой, родив малыша в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

Ранее сыгравшая девушку Бонда актриса рассказала, как оказалась на улице.

Актеры,Дженнифер Лоуренс,
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