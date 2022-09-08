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3 часа назад

Известный режиссер решил избавиться от квартиры в США

Lenta.ruиещё 1

Американский режиссер и продюсер Крис Вайц, известный по фильмам «Сумерки. Сага. Новолуние» и «Золотой компас», решил избавиться от квартиры в США. Он выставил недвижимость в нью-йоркском районе Сохо на продажу за 6,1 миллиона долларов (около 372,5 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

Известный режиссер решил избавиться от квартиры в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вайц и его жена Мерседес Мартинез приобрели объект в 2018 году за 5,8 миллиона долларов. Квартира находится на четвертом этаже здания 1903 года постройки по адресу Вустер-стрит, 14.

Площадь жилья составляет около 353 квадратных метров. Внутри есть пять спален, две ванные и отдельный санузел. Также имеются большая гостиная, столовая с широкими окнами, кухня, игровая комната для детей и прачечная. Интерьер оформлен в бежевых и белых тонах с синими, желтыми и черными акцентами. Среди отличий — большое количество деревянных элементов, высокие потолки и открытые кирпичные стены.

В августе квартиру в Ньй-Йорке продала актриса Аманда Сейфрид. Звезда фильма «Дрянные девчонки» получила за недвижимость 3,4 миллиона долларов — на 250 тысяч долларов больше, чем рассчитывала изначально.

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