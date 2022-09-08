Звезды турецких сериалов Йылдырым и Дениз замечены вместе

Звезда турецкого сериала «Кольцо» Каан Йылдырым, который почти женился на турецко-бельгийской певице лезгино-кумыкского происхождения Хадисе, а также СМИ подозревали его в бурном романе с Ханде Эрчел, подтвердил свой роман с актрисой Пынар Дениз. Как пишет gazetevatan, пара пришла на концерт Мелике Шахин и держалась за руку.

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Каан Йылдырым ранее уже был в браке. Он развелся с Эзги Эйюбоглу в 2019 году. Затем у него случился роман с Хадисе, пара почти поженилась.

Но затем СМИ сообщили о его отношениях с Ханде Эрчел.