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58 минут назад

Зак Эфрон сломал челюсть о фонтан

Газета.Ru

Зак Эфрон признался, что его лицо визуально изменилось после того, как он сломал челюсть о фонтан. Об этом пишет Page Six.

АктерЗак Эфрон сломал челюсть о фонтан
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2021 году появились слухи о том, что актер сделал пластическую операцию на лице, потому что оно сильно изменилось. В интервью журналу Men's Health Эфрон рассказал, что он раздробил челюсть, когда бегал по дому в носках. По его словам, он поскользнулся, ударился об угол фонтана, потерял сознание и очнулся от того, что его «кости челюсти свисали с лица».

Во время восстановления, как рассказал Зак Эфрон, его лицевые мышцы стали «очень большими», и чтобы замедлить их рост, он работал с физиотерапевтом. До этого актер ломал челюсть в 2013 году.

Мама Эфрона, Старла Баскетт, была единственной, кто рассказал актеру о том, что его подозревают в пластической хирургии. «Если бы я ценил мнение других людей обо мне в той степени, в какой они могут думать, что это так, я бы точно не смог заниматься этой работой», — прокомментировал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Daily Mail опубликовала тревожное видео с моделью Карой Делевинь.

Актеры,Зак Эфрон,Кара Делевинь,
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