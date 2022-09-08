Писатель и продюсер Дэвид А. Арнольд умер в возрасте 54 лет

Актер, комик, писатель и продюсер Дэвид А. Арнольд скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.
«Дэвид мирно скончался сегодня в своем доме, и врачи установили причину смерти по естественным причинам», — прокомментировала смерть сценариста его семья.
Арнольд начинал творческую карьеру как стендап-комик, выступая на комедийном фестивале в Монреале. Он написал сценарий для нескольких комедийных сериалов, в том числе «Знакомьтесь, Брауны», «Воспитание Уитли» и «Дом Пейна Тайлера Перри». Он также создал и был исполнительным продюсером и шоураннером популярного сериала Nickelodeon «Лэй-Лэй», после чего стал одним из немногих чернокожих шоураннеров в Голливуде.
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