Писатель и продюсер Дэвид А. Арнольд умер в возрасте 54 лет

Актер, комик, писатель и продюсер Дэвид А. Арнольд скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Арнольд начинал творческую карьеру как стендап-комик, выступая на комедийном фестивале в Монреале. Он написал сценарий для нескольких комедийных сериалов, в том числе «Знакомьтесь, Брауны», «Воспитание Уитли» и «Дом Пейна Тайлера Перри». Он также создал и был исполнительным продюсером и шоураннером популярного сериала Nickelodeon «Лэй-Лэй», после чего стал одним из немногих чернокожих шоураннеров в Голливуде.