"Ненавижу сравнения. Не люблю, когда мне говорят: вторая Мордюкова. Хватит уже! Нонна Мордюкова – великая актриса, которой я восхищаюсь. Я предпочитаю быть собой. Я хочу, чтобы меня запомнили ни как "вторая Мордюкова", а как Анна Уколова", — цитирует актрису издание "7дней.ru".