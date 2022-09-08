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1 час назад

Актрису Анну Уколову обижают сравнения с Нонной Мордюковой

Диана Товсепова

Российская актриса, известная по ролям в сериале «Ивановы-Ивановы», а также в картинах «Каменская-2», «Охота на пиранью», «Марш Турецкого-3», заявила, что ей не нравятся сравнения с Нонной Мордюковой.

Так, 44-летнюю актрису нередко называют «второй Мордюковой», потому как видят схожесть со звездой советского кинематографа

"Ненавижу сравнения. Не люблю, когда мне говорят: вторая Мордюкова. Хватит уже! Нонна Мордюкова – великая актриса, которой я восхищаюсь. Я предпочитаю быть собой. Я хочу, чтобы меня запомнили ни как "вторая Мордюкова", а как Анна Уколова", — цитирует актрису издание "7дней.ru".

Ранее мы писали о лучших картинах, снятых женщинами.

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