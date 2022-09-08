Актриса Елена Проклова заявила, что за 60 лет творческой жизни она уже устала от своей работы. Подробностями артистка поделилась в интервью PROZvezd.
Проклова призналась, что ей не на что жаловаться, однако она и правда "немного устала":
"Судьба меня всю жизнь баловала ролями, хорошими режиссерами, партнерами, поэтому, жаловаться мне не на что. Конечно, за 60 лет творческой жизни, я немного устала".
Сейчас актриса больше всего хочет отдохнуть, например, в своем собственном саду. По словам Прокловой, садоводство заменяет ей спортзал.