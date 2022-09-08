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12 минут назад

Актриса Елена Проклова заявила, что устала от своей работы

Рамблер

Актриса Елена Проклова заявила, что за 60 лет творческой жизни она уже устала от своей работы. Подробностями артистка поделилась в интервью PROZvezd.

Проклова призналась, что ей не на что жаловаться, однако она и правда "немного устала":

"Судьба меня всю жизнь баловала ролями, хорошими режиссерами, партнерами, поэтому, жаловаться мне не на что. Конечно, за 60 лет творческой жизни, я немного устала".

Сейчас актриса больше всего хочет отдохнуть, например, в своем собственном саду. По словам Прокловой, садоводство заменяет ей спортзал.

Ранее актриса Анна Уколова обиделась из-за сравнения с Мордюковой.

Елена Проклова,Анна Уколова,
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