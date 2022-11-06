Зачем звезда "Карнавальной ночи" таскала домой мусор со свалок

Советская актриса Тамара Носова известна не одному поколению зрителей. За созданные яркие, запоминающиеся образы ее называли королевой комедийного жанра. "Рамблер" расскажет, почему последние годы жизни звезда кинематографа искала пропитание в мусорных баках.

Фото: Кадр из фильма "Карнавальная ночь" Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Театральное образование Тамара Носова получила во ВГИКе. Впервые на экране она появилась в культовом фильме “Молодая гвардия”, после чего очень быстро стала популярной и востребованной. Ее роли в таких легендарных советских фильмах, как “Карнавальная ночь”, “Королевство кривых зеркал”, “Свадьба в Малиновке”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, сделали актрису по-настоящему знаменитой.

Жизнерадостная и искрометная на экране, в личной жизни она так и не нашла женского счастья. Первый и единственный муж Носовой, дипломат Олег Малинин, увез ее в Австрию. Его категорически не устраивала карьера жены в кино, что в конечном итоги и послужило поводом для развода. Ее следующие отношения с актером Юрием Боголюбовым, писателем Виталием Губаревым и режиссером Николаем Засеевым по разным причинам не привели к созданию семьи. Тамара Носова так и не познала счастье материнства, о котором очень мечтала.

После смерти матери — единственного близкого человека, актриса перестала сниматься в кино и окончательно замкнулась в себе. Ее пенсии не хватало на еду и оплату квартиры, и звезда советского киноэкрана питалась в столовой для бездомных или искала пропитание в мусорных баках.