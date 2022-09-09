Звезды, которые могли бы сыграть принцесс Disney

Зрители часто бывают недовольны тем, как подбирают актёров для экранизаций их любимых мультфильмов. То возраст не тот, то цвет кожи не устраивает. Как бы то ни было, на вкус и цвет все фломастеры разные (только не пробуйте их есть!), и всем не угодить.

Фото: tlum.ru tlum.ru

В честь Дня красоты, который празднуется 9 сентября, Тлум.Ру выбрал 20 самых популярных фанатских кастов для красавиц-принцесс Disney. Как думаете, похожи эти звёзды на анимационных королевских особ?

Видео дня

№ 1. Мулан («Мулан») — Фань Бинбин и Люси Лью

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В экранизации 2020 года Мулан играла актриса Лю Ифэй, а фанаты представляют в её роли других девушек.

Так, больше всего в образе воительницы им видятся китайская певица Фань Бинбин и известная актриса Люси Лью.

№ 2. Моана («Моана») — Ванесса Хадженс и Зендея

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Моана — полинезийская принцесса с уникальной внешностью. Играть её могли бы актриса Ванесса Хадженс, у которой филиппинские, китайские, индонезийские, индейско-американские и испанские корни, или Зендея — в её внешности проявляется смесь афроамериканских, шотландских и немецких генов.

№ 3. Жасмин («Аладдин») — Ким Кардашьян и Некар Задеган

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Восточная красота принцессы Жасмин проявляется в звезде реалити-шоу Ким Кардашьян и американской актрисе и фотомодели Некар Задеган.

№ 4. Мегара («Геркулес») — Мэделин Петш и Ариана Гранде

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Согласитесь, если соединить внешности актрисы Мэделин Петш и певицы Арианы Гранде, получится идеальная Мегара? У обеих звёзд есть во внешности что-то особенное, что присуще греческой принцессе — хитринка в глазах, очаровательная улыбка и шикарные волосы.

№ 5. Мерида («Храбрая сердцем») — Сэди Синк и Карен Гиллан

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Очаровательные рыжие актрисы Сэди Синк и Карен Гиллан могли бы воплотить роль Мериды на экране. Сэди Синк и вовсе сейчас на пике популярности — и по возрасту юной принцессе подходит!

№ 6. Белоснежка («Белоснежка и семь гномов») — Маккензи Фой и Люси Хейл

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В грядущей экранизации Белоснежку сыграет Рэйчел Зеглер. А вот фанатам больше по душе Маккензи Фой, которая играла дочь Эдварда и Беллы в «Сумерках» (тоже своего рода белокожая девочка) и Люси Хейл, которая выглядит как немного повзрослевшая принцесса.

№ 7. Покахонтас («Покахонтас») — Шей Митчелл и Джейми Лой

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Мультфильм о непокорной индейской принцессе основан на реальных событиях. А кто мог бы сыграть Покахонтас? Это может быть актриса Шей Митчелл — она имеет ирландские, филиппинские и шотландские корни. Или же Джейми Лой, которая является потомком коренных американских народов.

№ 8. Тиана («Принцесса и лягушка») — Амандла Стенберг и Яра Шахиди

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И Амандла Стенберг, и Яра Шахиди играют в фильмах с детства, так что им можно смело доверить роль первой темнокожей принцессы.

№ 9. Рапунцель («Рапунцель: Запутанная история») — Эрин Мориарти и Аня Тейлор-Джой

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Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти отличается очень нежной и мягкой внешностью, идеальной для Рапунцель. А актриса Аня Тейлор-Джой с её огромными глазами и вовсе похожа на диснеевскую принцессу.

№ 10. Аврора («Спящая красавица») — Блейк Лайвли и Софи Тёрнер

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У Авроры по-настоящему королевская внешность, поэтому и актрис на её роль фанаты подбирают роскошных. Так, среди фаворитов оказались Блейк Лайвли и Софи Тёрнер, действительно яркие и красивые женщины.

Бонус — Дакота и Эль Фэннинг как Эльза и Анна («Холодное сердце») Кто сыграет Анну и Эльзу лучше, чем настоящие сёстры в реальной жизни? Эль уже играла Аврору в «Малефисенте», но это не мешает ей воплотить на экране и другую принцессу.