Известный актер решил избавиться от дома с кинотеатром в США

Американский актер Джон Фрэнсис Дейли, известный по сериалу «Кости», решил избавиться от дома в США. Он выставил виллу в Лос-Анджелесе на продажу за 5,9 миллиона долларов (около 357 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Дейли и его жена актриса Коринн Кингсбери приобрели недвижимость в 2017 году за 3,9 миллиона долларов. Объект находится в престижном жилом районе Энсино. Помимо основного здания, на участке располагаются бассейн, спа-зона и открытая кухня.