Хью Гранту исполнилось 62 года

За четыре десятилетия в кино он продемонстрировал широкий актёрский диапазон, сыграв как романтичных юношей, так и законченных злодеев.

Фото: Inc-News Inc-News

Хью Грант – один из самых известных британских актёров. Первый успех ему принесла мелодрама «Четыре свадьбы и одни похороны» (1995). После этого к нему приклеилось амплуа романтического героя, классического британского джентльмена, но с ноткой испорченности. Герои Гранта – это воплощение Британии, населённой в разные времена выходцами из среднего класса, голубоглазыми мечтателями, которые хотя и не всегда могут выражать эмоции, но от этого становятся ещё более очаровательными. Таковы его персонажи в фильмах «Разум и чувства» (1995), «Голубоглазый Микки» (1999), «Ноттинг Хилл» (1999), «Реальная любовь» (2003) и др.

С возрастом фирменные, ниспадающие волосы Хью седели и становились короче, а лицо покрывала сеточка морщин, и это вместе с опытом позволило ему расширить амплуа. Сладкие мальчики ушли в прошлое, а на смену пришли разного рода злодеи и чудаки. Так, во франшизе о Бриджит Джонс он сыграл самоуверенного повесу Дэниела Кливера, в сериале «Отыграть назад» (2020) скользкого Джонатана Фрейзера, в историях о медвежонке Паддингтоне самовлюблённого Феникса Бьюкенена.