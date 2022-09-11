Умер актер сериала «Глухарь»

Российский актер театра и кино Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».

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«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.

Актер известен по ролям в сериале «Глухарь», мини-сериале «Случай в аэропорту». Также артист участвовал во многих театральных постановках.