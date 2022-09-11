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7 часов назад

Умер актер сериала «Глухарь»

Lenta.ru

Российский актер театра и кино Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».

Умер актер сериала «Глухарь»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.

Актер известен по ролям в сериале «Глухарь», мини-сериале «Случай в аэропорту». Также артист участвовал во многих театральных постановках.

Ранее стало известно, что актер Сергей Николаев, сыгравший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 46 лет. Смерть артиста наступила 31 августа, причины не уточняются.

Актеры,Сергей Николаев,
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