Из-за чего Шурик устроил скандал на съемках «Операции «Ы»

Народного артиста РСФСР, актера Александра Демьяненко всегда характеризовали как спокойного и интеллигентного человека. Но все же вывести из себя можно почти любого, что однажды и случилось на съемках комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Демьяненко устроил скандал, разозлившись на участников съемочной команды»,

– пишет «Вечерняя Москва».

Причина была в том, что коллеги по цеху решили пошутить и спрятали очки актера. А у него, как и у его персонажа, не очень хорошее зрение. Поэтому розыгрыш просто взбесил Демьяненко.