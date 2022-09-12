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6 часов назад

Из-за чего Шурик устроил скандал на съемках «Операции «Ы»

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Народного артиста РСФСР, актера Александра Демьяненко всегда характеризовали как спокойного и интеллигентного человека. Но все же вывести из себя можно почти любого, что однажды и случилось на съемках комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Из-за чего Шурик устроил скандал на съемках «Операции «Ы»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Демьяненко устроил скандал, разозлившись на участников съемочной команды»,

– пишет «Вечерняя Москва».

Причина была в том, что коллеги по цеху решили пошутить и спрятали очки актера. А у него, как и у его персонажа, не очень хорошее зрение. Поэтому розыгрыш просто взбесил Демьяненко.

После инцидента режиссеру кинокартины Леониду Гайдаю пришлось ввести новое правило – все розыгрыши и шутки на съемочной площадке были разрешены только в кадре.

Актеры,Александр Демьяненко,Леонид Гайдай,
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