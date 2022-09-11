Звезда иранского кино, сидевшая в тюрьме: что известно про Пегу Ахангарани

Главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получила картина иранского режиссера Бехруза Шоайби "Без предварительной договоренности". В нем рассказывается о женщине по имени Ясмин, которая в детстве иммигрировала в Германию и теперь вернулась в родной город со своим сыном. Главную роль в картине сыграла актриса Пега Ахангарани (Pegah Ahangarani) - звезда иранского кинематографа, которая, несмотря на популярность, была приговорена к заключению на родине. Подробнее о ней - в материале "Рамблера".

Пега Ахангарани родилась в 1984 году в творческой иранской семье. В карьере актрисы десятки фильмов. Мать девушки Манижех Хекмат - режиссер, отец Джамшид Ахангарани - художник. В кинематографе Пега дебютировала еще в раннем детстве. В 9 лет она уже получила две награды за роль в фильме "Девочка в тапочках". Третьей картиной с ее участием стала лента ее матери "Женская тюрьма" 2002 года.

К 2009 году актриса уже была известна не только в Иране, но и за пределами страны. Ахангари была связана с оппозиционным движением, и ее дважды арестовывали. В 2011 году она работала членом избирательного штаба премьер-министра Мир-Хосейна Мусави, принимала участие в протестах против президентских выборов, выступала за демократические реформы и давала интервью западным СМИ. За это актрисе сначала запретили покидать Иран, а затем ее арестовали, приговорив к 18 месяцам заключения в тюрьме Тегерана. Ахангари отбывала наказание в одиночной камере, но ее отпустили через 17 дней под залог в размере 84 тысяч долларов. За актрису вступились иностранные правительства и правозащитные организации. Спустя два года девушка снова попала в тюрьму из-за политических убеждений.