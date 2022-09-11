Куда пропала Кэмерон Диас

Звезда кинематографа Кэмерон Диас была одной из самых высокооплачиваемых актрис во всем мире. Ее кинодебютом стал фильм "Маска" с Джимом Керри, после чего у знаменитости было много крупных ролей: "Ангелы Чарли", "Банды Нью-Йорка", "Ванильное небо", "Отпуск по обмену" и многие другие. Однако в один момент актриса решила уйти из кино. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Кэмерон Диас была включена в список богатейших женщин мира по версии журнала Forbes. После череды успешных фильмов, в которых актриса играла главных персонажей, она столкнулась с чередой неудач. В 2010-е годы она снималась в провальных проектах, на которые очень жестко реагировали критики. За роль в картине "Энни" 2016 года Диас номинировали на премию "Золотая малина", которой награждали худших актеров. После выхода фильма знаменитость решила сделать перерыв в съемках, а через год окончательно приняла решение завершить карьеру в Голливуде.
По словам актрисы, она чувствовала себя некомфортно на киноплощадках. Кроме того, у нее не было времени ни на что, кроме работы. Вот, как Кэмерон Диас объясняла свой уход из кинематографа:
"Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого. Когда ты снимаешься в кино… другие владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что отдаю целые куски своей жизни другим людям. Мне попросту нужно было забрать свою жизнь обратно, взять ответственность за свою жизнь на себя".
Актриса решила посвятить свою жизнь семье. Диас замужем за рок-музыкантом Good Charlotte Бенджи Мэдденом. В 2019 году у пары родилась дочь. Помимо этого, 50-летняя знаменитость пишет книги о здоровье и занимается активизмом.