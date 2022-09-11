Куда пропала Кэмерон Диас

"Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого. Когда ты снимаешься в кино… другие владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что отдаю целые куски своей жизни другим людям. Мне попросту нужно было забрать свою жизнь обратно, взять ответственность за свою жизнь на себя".