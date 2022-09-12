Джулия Робертс раскритиковала создателей ромкомов

Впервые за последние два десятилетия знаменитость вновь сыграет в романтической комедии.

Фото: Кадр из фильма "Ешь, молись, люби" Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

В октябре на экраны выйдет романтическая комедия «Дорогая в рай» с Джулией Робертс в главной роли.

Последние двадцать лет актриса категорически отказывалась сниматься в подобных проектах, и когда поклонники попеняли ей на этот факт, знаменитость неожиданно обнажила проблему ромкомов.

По словам Робертс, за последние двадцать лет ей ни разу не попадались стоящие сценарии в этом направлении.

Знаменитость с сожалением констатировала, что со времен «Красотки» и Свадьбы моего лучшего друга», когда начался бум на ромкомы, сценаристы, режиссеры и продюсеры просто поставили этот жанр на поток.

«Ради сиюминутной выгоды снимается дешевое кино – фильмы, которые забываются уже на следующий день. Я бы с удовольствием снималась в романтических комедиях, но все, что мне предлагалось – не вызывало желания сниматься»,