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8 часов назад

Актер Станислав Дужников набрал 36 килограммов ради "Ворониных"

Мария Иглина

Ради съемок в популярном российском сериале "Воронины" актер Станислав Дужников набрал 36 килограммов за два месяца. Об этом рассказали ведущие телешоу "Ты не поверишь!".

"В молодости Дужников был худым как щепка, а поправился он ради заветной роли Лени Воронина", — поделились ведущие программы.

Известно, что актер ел по шесть раз в день, и за два месяца ему удалось набрать 36 килограммов. Дужников действительно хотел заполучить эту роль, и его даже не остановили возможные проблемы со здоровьем из-за резкого набора веса.

Ранее Варлей рассказала о главной в ее жизни роли.

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