Ради съемок в популярном российском сериале "Воронины" актер Станислав Дужников набрал 36 килограммов за два месяца. Об этом рассказали ведущие телешоу "Ты не поверишь!".

Известно, что актер ел по шесть раз в день, и за два месяца ему удалось набрать 36 килограммов. Дужников действительно хотел заполучить эту роль, и его даже не остановили возможные проблемы со здоровьем из-за резкого набора веса.