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7 часов назад

Певец Гарри Стайлс получил первую награду как актер

Москва24

Поп-исполнитель Гарри Стайлс получил свою первую награду как актер на Международном кинофестивале в Торонто, сообщает Variety. Певец сыграл одну из своих первых главных ролей в фильме "Мой полицейский".

Певец Гарри Стайлс получил первую награду как актер
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Это история о фиктивном браке полицейского Тома со школьной учительницей. Параллельно Том состоит в гомосексуальных отношениях со смотрителем музея Патриком, но они вынуждены скрывать роман.

В 2017 году Стайлса вместе с коллегами номинировали на "Лучший актерский состав" премии "Выбора критиков" в "Дюнкерке", но тогда награду выиграл фильм "Лунный свет".

Актеры,Дюнкерк,Лунный свет,
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