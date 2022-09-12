Певец Гарри Стайлс получил первую награду как актер

Поп-исполнитель Гарри Стайлс получил свою первую награду как актер на Международном кинофестивале в Торонто, сообщает Variety. Певец сыграл одну из своих первых главных ролей в фильме "Мой полицейский".

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Это история о фиктивном браке полицейского Тома со школьной учительницей. Параллельно Том состоит в гомосексуальных отношениях со смотрителем музея Патриком, но они вынуждены скрывать роман.