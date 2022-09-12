Янина Студилина — о «Жизни по вызову» и камбэке «Ранеток»

25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову», одну из главных ролей в котором сыграла Янина Студилина. В беседе с WMJ.ru актриса рассказала о съемках, работе с Павлом Прилучным и не только.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

WMJ.ru: Янина, как вы согласились сняться в сериале «Жизнь по вызову»? Не испугала ли вас неоднозначная тематика?

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Янина Студилина: Сериал «Жизнь по вызову» снят на очень провокационную тему, но, как рассказывали мне создатели, истории взяты из жизни.

С режиссером Сариком Андреасяном мы познакомились на кинофестивале в Праге, где я представляла фильм «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили. Потом Сарик позвал меня в проект «Нагиев на карантине», я играла фитнес-тренера персонажа Дмитрия Нагиева. Мои сцены мы снимали по Zoom — очень необычный опыт, но было здорово.

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WMJ.ru: «Жизнь по вызову» — ваша вторая работа с Сариком Андреасяном после «Нагиева на карантине»? Как вам работается с ним?

Янина Студилина: Когда Сарик Андреасян прислал мне сценарий «Жизни по вызову» и предложил роль Кати, я не могла отказаться. На самом деле он предложил еще несколько ролей на выбор, но мы оба знали, что Катя — жена героя Павла Прилучного — это моя роль. Надеюсь, серия с моей героиней зрителю понравится.

Каждая серия проекта смотрится как отдельно кино. Мы видим, как герои меняются, что происходит с чувствами, которые у них были, и как Москва меняет их. В образе, в котором я появляюсь в конце серии, зритель меня еще точно не видел, и это заслуга режиссера и всей команды.

У Сарика на площадке всегда очень легкая атмосфере, но при этом все по делу. Ему важно, чтобы актерам было комфортно.

WMJ.ru: Насколько для вас, как для актрисы, важен режиссер? Или гораздо важнее сценарий, тема картины, партнеры по съемочной площадке?

Янина Студилина: Кино — это командная работа и важно все: и режиссер, и сценарий, и партнеры, а также вся съемочная группа команда. Только тогда получается хорошее кино.

WMJ.ru: Помимо Сарика Андреасяна, вы успели поработать с Федором Бондарчуком, Резо Гигинеишвили и другими известными режиссерами. С кем было комфортнее всего работать?

Янина Студилина: Я благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось работать с такими режиссерами. Каждый из них научил меня чему-то новому.

WMJ.ru: Среди ваших коллег по съемочной площадке «Жизни по вызову» был Павел Прилучный. Какой он в работе?

Янина Студилина: До съемок с ним я знала, что Паша хороший актер, но я не знала, что он настолько комфортный партнер. Мне было с ним очень легко на площадке. Он профессионал.

Мы вместе придумывали что-то и даже меняли кое-что в сценарии в ходе съемок — решили добавить немного лирики и сыграть сцену по-другому, в чем нас поддержал режиссер. Я ему очень благодарна за это.

Мне кажется, людьми движет любовь и без нее никуда.

WMJ.ru: Понимаем, что прошло уже много лет, но не можем не спросить про «Ранеток». Дженнифер Энистон всегда ассоциируют с Рэйчел Грин из «Друзей», а вас — с Полиной Зеленовой. Каким вы помните период съемок в «Ранетках»? И, как вам кажется, почему любовь к этому проекту не угасает даже спустя столько лет?

Янина Студилина: Я с большим трепетом вспоминаю съемки в сериале «Ранетки». Это больше, чем просто роль. Это отрезок моей жизни. Я даже думала дочку назвать Полиной. Мне очень приятно, что зрители так прониклись и полюбили наш сериал. Ко мне и до сих пор подходят и вспоминают мою Полину.

WMJ.ru: Сиквелы — тренд последних лет («Друзья: Воссоединение», «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», «Универ. 10 лет спустя», «И просто так» и др.). Что вы об этом думаете? Если бы вам предложили поучаствовать в воскрешении «Ранеток», согласились бы?

Янина Студилина: С огромным удовольствием бы снялась! И в сиквеле «Ранеток», и «Города соблазнов», который часто вспоминают зрители и спрашивают про него в Instagram* (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Кстати, с Максимом Щеголевым, одним из актеров «Города соблазнов» и «Жизни по вызову», я буду играть в одном спектакле. Премьера спектакля «Ночь нежна» состоится 12 октября в «Театре Луны» на малой Ордынке.

WMJ.ru: В 2021-м году вы приняли участие в «Ледниковом периоде», доказав, что для вас нет ничего невозможного. Насколько вам интересно бросать себе самой вызовы? Есть ли какое-то занятие, которым вам бы хотелось заняться, но мешает страх?

Янина Студилина: Так получилось, что после Щукинского училища я начала много сниматься, потом появился ребенок, и несколько лет я жила на две страны. И было сложно совместить такой образ жизни с театром, хотя я всегда мечтала играть на сцене перед зрителями. Ведь это кардинально отличается от кино.

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Знаете, даже на съемках «Ледникового периода» ощущалась разница между прогоном и выступлением перед зрителями. Их энергия и поддержка очень чувствуется.