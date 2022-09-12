Вера Сотникова призналась, что хотела пригласить Антонио Бандераса в свой фильм

Актриса Вера Сотникова в рамках программы «Ты не поверишь» призналась, что хотела стать продюсером и предложить голливудскому актеру Антонио Бандерасу главную роль в своем фильме.

«Когда-то я хотела быть продюсером и пригласить его на главную роль. Тогда я не могла назвать его Антонио, поэтому называла его Энтони», — вспомнила Сотникова.

Она назвала актера «красавчиком» и «мачо» и похвалила внешность Бандераса. Сотникова в шутку призвала артиста не стареть, так как он ей нужен «молодым и красивым». Вместе с этим артистка уточнила, что Бандераса нельзя назвать ее прототипом идеального мужчины.