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40 минут назад

Умер легендарный французский кинорежиссёр

Секрет Фирмыиещё 2

Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщила французская газета Liberation. Смерть кинематографиста изданию подтвердили его родственники. Годар умер 13 сентября 2022 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. Жан-Люк Годар стоял у истоков французской «новой волны» — направления в кинематографе 1950–1960 годов. В 2011 году он получил «Оскар» за вклад в развитие кино.

Умер легендарный французский кинорежиссёр
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Умер легендарный французский кинорежиссёр

Дебютный полнометражный фильм «На последнем дыхании» Годар выпустил в 1960 году. Лента принесла первую известность актёру Жан-Полю Бельмондо.

Фильм стал манифестом «новой волны» во французском кинематографе. Её представителями были молодые режиссёры, которые отказались от привычного стиля съёмки коммерческих фильмов и предсказуемых сюжетов в пользу экспериментов и радикальных приёмов.

Другие известные работы Годара — «Маленький солдат» (1960), «Безумный Пьеро» (1965), «Альфавиль» (1965), «Карабинеры» (1963), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Мужское — женское» (1966), «Китаянка» (1967), «Уикенд» (1967) и другие.

Последний фильм — «Книга образов» — Годар выпустил в 2018 году. В том же году он получил за него специальный приз жюри Каннского фестиваля.

Ещё одну «Золотую пальмовую ветвь» ему вручили в 2014 году за фильм «Прощай, речь». Также он был многократным обладателем престижной кинопремии «Сезар» и призов Берлинского кинофестиваля.

Годар был дважды официально женат. Со своей нынешней спутницей Анн-Мари Мьевиль он познакомился ещё в 1970-х годах. Они вместе работали над фильмами. Официально пара не регистрировала брак. Детей у режиссёра нет.

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