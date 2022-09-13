Подтверждено возвращение Харли Квинн в киновселенную DC

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн подтвердил, что Харли Квинн появится в будущих проектах киновселенной DC. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, пишет Screenrant.

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После смены руководства студии Warner Bros. и отмены выпуска фильма «Бэтгерл» поклонники DC забеспокоились о том, появится ли персонаж Харли Квинн в новых проектах киновселенной.

Создатель фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» подтвердил, что зрители смогут вновь увидеть возлюбленную Джокера в новом фильме, а также добавил, что роль Квинн продолжит играть австралийская актриса Марго Робби.

О том, в какой именно картине появится персонаж, Ганн не сообщил.

Ранее Марго Робби назвали самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде.