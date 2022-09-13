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2 часа назад

Звезда «Эйфории» сыграет Элвиса Пресли

Lenta.ruиещё 2

Австралийский актер, звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди сыграет певца Элвиса Пресли в фильме «Присцилла». Об этом сообщает Variety.

Звезда «Эйфории» сыграет Элвиса Пресли
Фото: Лента.руЛента.ру

Картина Софии Копполы будет основана на мемуарах единственной жены музыканты Присциллы Пресли «Элвис и я». Ее роль исполнит Кэйли Спэни. Съемки начнутся в ближайшее время в Торонто.

Коппола выступит не только режиссером, но и сценаристом, а также продюсером ленты. Компания A24 будет продвигать проект в Северной Америке, а Vision Distribution занимается распространением в Италии. Дата премьеры пока не сообщается.

24 июня состоялась мировая премьера другого фильма о певце — «Элвиса» База Лурмана. В нем речь идет о жизни и музыкальной карьере Пресли, а также о его непростых отношениях с менеджером Томом Паркером. В ленте снялись Остин Батлер, Оливия ДеДжонг, Люк Брейси и Ричард Роксбург.

Фильм собрал в мировом прокате 269,7 миллиона долларов и стал вторым самым кассовым музыкальным байопиком. Из биографических лент о музыкантах «Элвиса» обогнала лишь вышедшая в 2018 году «Богемская рапсодия».

Актеры,Богемская рапсодия,Эйфория,Оливия Деджонг,Том Паркер,Люк Брейси,Ричард Роксбург,Элвис Пресли,
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