Звезда "Брата" сыграет в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"

Звезда "Брата" Виктор Сухоруков примет участие в съемках третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". Об этом сообщили "Газете.Ru" представители телеканала ТНТ.

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Известно, что в проекте актер исполнит роль принципиального и жестокого милиционера в отставке Максима. А роль его 17-летней дочери сыграет Александра Хромова.

Также сообщается, что действие третьего сезона разворачивается летом 1996 года. Главные герои заканчивают школу и пытаются разобраться, как жить дальше.