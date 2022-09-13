Звезда "Брата" сыграет в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"

Звезда "Брата" Виктор Сухоруков примет участие в съемках третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". Об этом сообщили "Газете.Ru" представители телеканала ТНТ.
Известно, что в проекте актер исполнит роль принципиального и жестокого милиционера в отставке Максима. А роль его 17-летней дочери сыграет Александра Хромова.
Также сообщается, что действие третьего сезона разворачивается летом 1996 года. Главные герои заканчивают школу и пытаются разобраться, как жить дальше.
Также к актерскому составу присоединились Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов, Дмитрий Куличков.
Ранее стало известно, что Урганта в "Елках" заменит другой актер.