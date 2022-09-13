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4 часа назад

Сарик Андреасян вступился за Кристину Асмус после критики эротической сцены в фильме "Текст"

Газета.Ru

Режиссер Сарик Андреасян в интервью YouTube-каналу "Вокруг-ТВ" заявил, что многие актрисы стали отказываться от откровенных сцен после скандала с Кристиной Асмус из-за эротического эпизода в фильме "Текст".

Андреасян вступился за Асмус после критики сцены в фильме "Текст"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Миллионы людей пришли написать ей: "Ты же мать!". И, конечно же, другие актрисы, прочитав это, испугались. Никто не хочет дома с мужем ругаться или маме в глаза смотреть", - вспомнил Андреасян.

Он похвалил Асмус за смелость и назвал ее "молодцом". По словам режиссера, после такой волны хейта карьера актрисы пошла в гору. Андреасян напомнил, что такие знаменитые артистки, как Анджелина Джоли, Ким Бейсингер и Шэрон Стоун в свое время тоже снимались обнаженными.

"У Анджелины Джоли есть работа под названием "Джиа", в котором она голой полфильма ходит. Это взрывает, и у актеров все начинается. Это часть профессии", - резюмировал режиссер.

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