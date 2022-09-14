Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
7 часов назад

«Годар – это и есть кино»: Ушедшего режиссера назвали революцией кинематографа

Национальная Служба Новостей

Для всех неравнодушных к кинематографу Годар является синонимом самого кино, отметила в эфире НСН кинокритик Зинаида Пронченко.

Ушедшего режиссера назвали революцией кинематографа
Фото: nsn.fmnsn.fm

Кинорежиссер Жан-Люк Годар в свое время перевернул уравнение, по которому снималось кино, он был суперзвездой авторского кино во Франции, рассказала кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Во вторник, 13 сентября, известный франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни.

«Фамилия Годар для всех неравнодушных к кинематографу является синонимом самого кино. Годар – это и есть кино. Годар – это, прежде всего, человек, который перевернул уравнение, по которому снималось кино до того, как он пришел в профессию. Дальше он стал суперзвездой авторского кино во Франции 60-х. Он не побоялся уйти совершенно в другую сторону: отказаться писать свою фамилию на титрах. Режиссер хоть и не поддержал по факту ни одну революцию что случилась в мире за время его жизни, но сам он был этой революцией»,

- сказала Пронченко.

Так, Годар является одним из режиссеров, стоявших у истоков французской «новой волны». Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.

Актеры,Жан-поль Бельмондо,Джин Сиберг,Жан-люк Годар,Франсуа Трюффо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители