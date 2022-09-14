Ушедшего режиссера назвали революцией кинематографа

«Фамилия Годар для всех неравнодушных к кинематографу является синонимом самого кино. Годар – это и есть кино. Годар – это, прежде всего, человек, который перевернул уравнение, по которому снималось кино до того, как он пришел в профессию. Дальше он стал суперзвездой авторского кино во Франции 60-х. Он не побоялся уйти совершенно в другую сторону: отказаться писать свою фамилию на титрах. Режиссер хоть и не поддержал по факту ни одну революцию что случилась в мире за время его жизни, но сам он был этой революцией»,