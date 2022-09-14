«Он был монстром»: почему легенда порно попал за решетку

Пожилой мужчина с длинными поседевшими волосами, с изможденным взглядом и в запачканной форме заключенного — таким в суде Лос-Анджелеса в декабре 2021 года предстал Рон Джереми (Ron Jeremy), бывший когда-то легендой порноиндустрии. Актер проходит обвиняемым по делу о 34 случаях сексуального насилия и с лета 2020 года находится под стражей. История звезды фильмов для взрослых уже несколько лет не сходит со страниц СМИ, а недавно крутые повороты судьбы порноактера заинтересовали британский телеканал Channel 4. В августе 2022 года он выпустил фильм, посвященный Джереми, в котором были представлены позиции и жертв, и защитников легенды порно. Картина вновь всколыхнула интерес публики к делу, а многие зрители принялись критиковать обесславленную знаменитость в соцсетях. Как Джереми потерял статус одного из самых обожаемых порноактеров США, лишился всего и стал изгоем — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Внезапные нападения

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Лианн Янг (Lianne Young) из Великобритании работает психологом и иногда выступает в качестве консультанта по вопросам секса и порноиндустрии. Но перед самым началом XXI века Америка знала ее как порноактрису под псевдонимом Билли Бритт (Billie Britt), которая приехала в страну в поисках славы и добилась в выбранной карьере некоторого успеха. Именно тогда, как рассказывает Янг, ее и изнасиловал Рон Джереми. До нападения Янг видела его лишь единожды: их познакомили коллеги, и именитый порноактер тогда показался ей вполне обычным и дружелюбным человеком. Однако когда Янг отдыхала в ночном клубе и слушала выступление музыкальной группы, Джереми, как она утверждает, неожиданно подошел к ней сзади, толкнул ее вперед и начал насиловать.

«Это длилось всего четыре или пять секунд. Но это были чертовски долгие четыре-пять секунд»,

— вспоминает Янг в документальном фильме канала Channel 4.

Девушке удалось оттолкнуть нападавшего от себя и ударить его. Джереми, как объясняет Янг, в ответ как ни в чем ни бывало застегнул брюки и растворился в толпе посетителей клуба.

Порноактриса Алана Эванс (Alana Evans) также присутствовала в клубе и видела случившееся с Янг. По словам женщины, окружающие были в шоке от произошедшего.

«Но, вы знаете, в то же время [мы подумали]: "Рон немного свинья, Рон так ведет себя"»,

— описала она реакцию на инцидент.

Вскоре после изнасилования, в 2000 году, Янг ушла из порноиндустрии. Она рассказывала журналистам, что не стала обращаться в полицию, так как была напугана. Кроме того, требовать возмездия ей не советовали знакомые: они утверждали, что у Джереми были связи в правоохранительных органах. На решение также повлиял тот факт, что актер был под внушительным протекторатом порноиндустрии. «В те времена люди поклонялись Рону, мужчины относились к нему как к богу. Он считался неприкосновенным. Но он был монстром», — говорит Янг.

Женщина рассказала о произошедшем полиции только летом 2020 года, в разгар скандала, вызванного многочисленными обвинениями в адрес Джереми. Однако все это время экс-порноактриса мучилась от воспоминаний о пережитом, ей даже диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. «Рон забрал у меня два десятилетия жизни. (...) Меня изнасиловали. Мне приходится каждый день переживать это снова», — утверждает Янг. При этом наиболее травмирующим для нее стал тот факт, что многие люди в порноиндустрии знали, «кем и чем на самом деле являлся» Джереми, но скрывали это.

Алана Эванс, как она заявляет в документальном фильме, тоже пострадала от Джереми, которого она когда-то считала своим другом. Порноактриса рассказывает, что на одном из публичных музыкальных мероприятий он в присутствии других людей без разрешения внезапно сунул ей палец во влагалище. В ответ на гнев своей спутницы звезда порно попросту отшутился

По словам Эванс, Джереми сделал это просто потому, что он привык так поступать. «Мы все прекрасно знали, что он домогался женщин, что он трогал их и делал разные другие вещи, которые заставляли людей ощущать дискомфорт. Такое поведение приносило ему удовольствие, потому что никто не останавливал его», — объясняет она. Женщина уверяет, что в прошлом и сама была «приучена» не считать подобные поступки со стороны коллег чем-то из ряда вон выходящим, так что не стала раздувать из случившегося скандал и продолжила дружить с Джереми.

«Я была уверена в том, что, если бы я выступила и сказала: "Рон Джереми сделал со мной вот это", меня бы высмеяли и затравили»,

— говорит в фильме ведущая подкастов и порноактриса Сюзи Кью (Siouxsie Q).

Девушка утверждает, что в 2014 году на одной из церемоний награждения уже немолодой Джереми неожиданно для нее попытался сделать с ней то же самое, что в свое время с Эванс. Правда, с одним отличием — они находились наедине, на лестнице, а девушка хотела взять у него интервью для подкаста.

Сюзи Кью описывает случившееся как быстрый и агрессивный акт. Вспоминая о нем в документальном фильме, девушка со слезами на глазах отмечает, что по-прежнему частично винит себя в произошедшем. «Я знаю, что после того как он сделал больно мне, он сделал больно множеству других людей», — добавляет она.

Король порно

«Что за мерзкий человек», «Боже, этот парень был таким гнусным», — пишут о Джереми пользователи Twitter, посмотревшие документальный фильм о его деле.

Однако внушительная армия фанатов, многие из которых все еще на стороне Джереми, появилась у порноактера задолго до скандала. «Думаю, помимо того, что он порнозвезда, он еще и икона мира культуры», — говорит в документальном фильме Channel 4 одна из фанаток Джереми и признается, что всегда мечтала услышать кумира вживую. «Я люблю Рона Джереми! Рон Джереми улетный!» — кричит на видео другой поклонник знаменитости.

Как вспоминает его коллега, знаменитая в 80-х порноактриса Кристи Кэнион (Christy Canyon), во времена расцвета карьеры Джереми люди попросту обожали его. «Все хотели пожать ему руку, и толпа раздвигалась перед ним», — так оценил появление на публике с ним один из сценаристов порно.

С Джереми тогда общались знаменитости, он появлялся в фильмах — пусть зачастую на совсем мелких ролях или в низкопробных картинах — а также был завсегдатаем телешоу. На волне славы в 2001 году он снялся в посвященном ему документальном фильме, в 2007 году выпустил автобиографическую книгу, а в 2011-м стал рекламным лицом алкогольного бренда. Порноактера также можно заметить в нескольких музыкальных клипах: к примеру, в хите Sexy and I Know It группы LMFAO. Помимо того, он стал героем одного из эпизодов мультсериала «Гриффины», в котором озвучил сам себя.

До того как обрести всенародную любовь, Джереми — чье настоящее имя Рональд Джереми Хайетт (Ronald Jeremy Hyatt) — получил в одном из колледжей Нью-Йорка степень магистра в сфере преподавания и два года проработал учителем. Затем он решил воплотить в жизнь свою давнюю мечту, бросил педагогику и подался в актеры театра. Дела у будущей знаменитости складывались неважно — как он вспоминал позже, актерам тогда было крайне сложно заполучить роли, поэтому он почти ничего не зарабатывал.

В 1978 году девушка Джереми по договоренности с ним отправила его обнаженный снимок в женский эротический журнал Playgirl. Они надеялись, что издание пригласит Джереми на съемку в Лос-Анджелес, где он сможет получить работу в Голливуде. Последнего не случилось, однако из-за публикации фото в журнале семью будущего порноактера завалили звонками читатели и читательницы Playgirl, которых он заинтересовал

Вскоре Джереми решил начать карьеру в порно. «[Играя в театре], я видел, каково быть актером, который ничего не зарабатывает. Порно было тем занятием, благодаря которому я мог хотя бы получать деньги», — говорил он. Семья, по его словам, была от его новой работы не в восторге, однако в целом отнеслась к решению с пониманием.

Поначалу Джереми намеревался сняться лишь в нескольких фильмах для взрослых. В итоге за более чем 30-летнюю карьеру число таких картин с его участием, по оценкам СМИ, перевалило за две тысячи. В начале 2000-х он утверждал, что за всю жизнь он занимался сексом с четырьмя или пятью тысячами женщин.

Залогом успеха бывшего учителя в кино для взрослых стала его невероятная физическая выносливость на съемках, готовность к участию практически в любых проектах и немаловажный для жанра внушительный размер полового органа. При этом чем быстрее шла в гору его карьера, тем более далекой от идеала становилась его внешность. Однако это, вопреки ожиданиям, стало дополнительным преимуществом Джереми, которого из-за обильной растительности на спине коллеги прозвали Ежом.

По мнению знаменитой порноактрисы Нины Хартли (Nina Hartley), ее коллега нравился зрителям тем, что в фильмах изображал обычного парня. «Раз уж такой толстый чмошник, как я, может заполучить женщину, значит, это реально для кого угодно», — объяснял он свою популярность среди мужской аудитории

В 2002 году популярный американский журнал AVN, освещающий новости порноиндустрии, поставил Джереми на первое место в рейтинге 50 лучших порнозвезд всех времен. «Рон Джереми — самый узнаваемый представитель порноиндустрии в мире. (...) Он привносит энергию профессионального актера и живость во все, что делает, будь то работа ведущим обнаженного конкурса красоты, появление во второстепенной роли в музыкальном клипе или съемки в секс-сцене с девушкой, которая даже еще не родилась, когда он попал в порноиндустрию», — описывал его журнал. «Король порно», «легенда порно», «самый прославленный порноактер» — так Джереми до скандала называли другие СМИ.

У коллег-порноактрис звезда, впрочем, такой однозначной любовью, как у зрителей и журналистов, не пользовался. Как утверждает Лианн Янг, в индустрии даже ходила шутка о том, что актрисам не следует делать три вещи: сниматься в порно с животными, с несовершеннолетними и с Роном Джереми. Немалую роль в этом сыграл тот факт, что с возрастом он становился все более неряшливым и зачастую пренебрегал личной гигиеной.

«В те разы, когда я нанимал Рона, девушки требовали, чтобы он сразу же перед съемкой принял душ. Они говорили: "Этот парень *** [ужасно] мерзкий"»,

— вспоминает порнорежиссер Адам Глассер (Adam Glasser).

Джереми, впрочем, с 2013 года после операции на сердце и сам стал куда реже сниматься в привычном амплуа. Он все еще появлялся в порновидео, однако зачастую это были роли, в которых ему не нужно было заниматься сексом. Кроме того, актер регулярно посещал различные мероприятия порноиндустрии и не только, где по-прежнему был не обделен вниманием фанатов.

Начало конца

«Я почувствовала, как сзади ко мне кто-то подходит. Это был Ронни. Он прятался за дверью. Он схватил меня за руки и держал их на поверхности раковины», — рассказывает в документальном фильме экс-порнозвезда Джинджер Линн (Ginger Lynn). Женщина заявляет, что в 1983 году, когда она снималась в порно на Гавайях, Джереми изнасиловал ее. По ее словам, это случилось в бунгало, куда она пришла после того, как проводила на пляже время с другим порноактером. Линн утверждает, что активно сопротивлялась и повторяла «нет», однако Джереми не останавливался.

Линн не обратилась в полицию после инцидента, о чем позже пожалела: порноактриса считает, что могла бы защитить от насилия женщин, которые впоследствии стали жертвами Джереми. Она также призналась, что обсуждала с порноактером произошедшее на Гавайях. «Я думал, что ты хотела этого и хотела меня», — передала Линн слова Джереми.

На следующий день девушка снова снялась в секс-сцене с Джереми, спустя две недели — в другой. Линн вспоминает, что во время первой съемки ударила коллегу по лицу, а от второй безуспешно пыталась отказаться. В последующие годы она также иногда общалась с Джереми, а в 2010 году снялась еще в одном порнофильме с ним — по словам женщины, это была ее неудачная попытка «примириться с прошлым».

Публично Линн обвинила Джереми в изнасиловании не сразу. Впервые это случилось в 80-е годы в интервью одному из журналов. Представители порноиндустрии, по ее словам, тогда обрушились на нее с резкой критикой. Они называли Линн лгуньей и утверждали, что девушка выдумала историю ради легкой славы. Как бы то ни было, в 2003 году в своем радиошоу она снова рассказала свою версию событий. Джереми тогда заявил журналу AVN, что между ним и Линн действительно была интимная связь вне съемок на Гавайях. Однако порноактер настаивал на том, что все происходило по обоюдному согласию. Серьезные различия между их версиями произошедшего он списал на проблемы с памятью у коллеги.

Линн тогда утверждала, что знает более десяти женщин, которые также говорят о том, что их изнасиловал Джереми. Вскоре после этого в адрес порноактера начали звучать обвинения в насилии и от других его коллег. Их слова «король порно» опровергал. «В этой индустрии люди всегда откровенны. Если бы у меня были проблемы с девушками в прошлом, не думаете ли вы, что об этом уже было бы всем известно?» — парировал Джереми. Хотя обвинения Линн в адрес Джереми и широко обсуждались в порноиндустрии, они не привели ни к каким серьезным последствиям для него.

Все изменилось в июне 2017 года. Именно тогда порноактриса Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) опубликовала на YouTube видео, в котором собрала ряд рассказов женщин, называвших себя жертвами Джереми и говоривших об изнасилованиях и домогательствах с его стороны. Впоследствии Бэнкс призналась в документальном фильме «Би-би-си», что решила снять ролик, так как, по ее мнению, Джереми нужно было лишить возможности находить новых жертв.

После видео девушка получила массу критики, но вместе с тем к ней обратились и другие женщины, заявившие о том, что они тоже подвергались сексуальному насилию со стороны Джереми. По словам Бэнкс, она поговорила примерно с 50 вероятными жертвами порноактера, а также людьми, которые были свидетелями его домогательств.

В октябре 2017 года организаторы популярной выставки порноиндустрии Exxxotica сообщили, что отныне Рон Джереми не будет участвовать на их мероприятиях. Представитель компании подтвердил, что это решение связано с множеством обвинений в адрес легенды порно. Вскоре ассоциация Free Speech Coalition, защищающая права сотрудников и бизнеса в порноиндустрии, объявила, что аннулирует награду Джереми в номинации «Позитивный имидж», полученную им ранее.

Новый удар по статусу Джереми нанес журнал Rolling Stone. В 2017 году он опубликовал большой материал, в котором приводятся рассказы ряда женщин, по их словам, пострадавших от звезды, — тех, кто уже высказывался публично, и не только.

«Я хотела сфотографироваться с ним, я была очень взволнована и сказала ему, что я тоже порноактриса. Когда мы позировали, он залез мне под платье и проник в меня пальцами», — заявила журналу порноактриса Джей Тейлор (Jay Taylor). Журналистка Линси Дж. рассказала, что, когда она пыталась взять интервью у Джереми и попросила подписать ей футболку, актер в ответ поднял ее одежду, обнажил ее грудь и расписался на ней, а после задернул футболку на место и без разрешения поцеловал девушку в губы

Как и многие другие жертвы звезды порно, журналистка столкнулась с тем, что свидетели инцидента не придали ему большого значения. «Нас снимали на фото, и я слышала, как люди смеялись», — вспоминала она.

Вместе с тем, как отмечали в материале некоторые порнозвезды, многие фанатки Джереми, встречаясь с ним, и впрямь одобряли намерение актера их потрогать, а также сами просили расписаться на обнаженной груди. Однако, по словам экс-порноактрисы Джесси Джейн (Jesse Jane), она видела, что многим девушкам такое поведение знаменитости не нравилось.

Хотя в большинстве случаев предполагаемые жертвы порноактера не пытались преследовать его по закону, Rolling Stone обнаружил, что в 2003 году женщина обратилась в полицию с заявлением, что Джереми изнасиловал ее. В 2007 году другая девушка сообщила правоохранительным органам, что звезда на публичном мероприятии без разрешения обнажил ее грудь и подписал ее.

Опубликованные в журнале утверждения Джереми также опроверг. Порноактер заявил, что «никогда никого не насиловал» и не стал бы этого делать. «Все серьезные обвинения были расследованы полицией и отклонены судьями так же, как и большинство обвинений в "домогательствах"», — ответил порноактер. Вместе с тем он уверенно назвал себя «лапателем», подчеркнув, что действительно трогает своих фанаток на мероприятиях. Джереми добавил, что не видит в этом ничего выходящего за рамки.

Статья Rolling Stone получила широкий резонанс, и организаторы премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар», запретили ему появляться на своих мероприятиях в 2018 году из-за обвинений в домогательствах. Актер в ответ заявил, что сам не планировал посещать премию. «Все серьезные обвинения [против меня] ложные. Правда вскоре выйдет наружу», — обещал он.

«Рон был плюшевым мишкой»

Несмотря на множество жалоб от женщин, называвших себя жертвами порноактера, Джереми хвастался тем, что не получал никаких официальных обвинений и не бывал в суде. Но в июне 2020 года ситуация изменилась. Полиция Лос-Анджелеса арестовала актера, ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. В последующие месяцы в полицию обращались все новые и новые женщины, увеличивавшие список жертв в деле знаменитости.

На момент выхода материала актер по-прежнему находится под арестом. Показания против него дала 21 женщина, возраст жертв на момент предполагаемых преступлений — от 15 лет до 51 года. В списке обвинений против него более десяти случаев изнасилования, семь случаев принудительного орального секса, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, пребывающих без сознания или во сне, и не только.

Как отмечают журналисты, обвинений против Джереми куда больше, чем в резонансном деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года тюрьмы за изнасилование и сексуальное насилие. За решеткой 69-летнему порноактеру, если суд признает его виновным, предстоит пробыть до конца жизни — ему грозит более 300 лет тюремного срока. Помимо уголовного преследования против знаменитости также поступил гражданский иск, в котором риелтор Чэрити Карсон-Хоук (Charity Carson-Hawke), дружившая с Джереми на протяжении 25 лет, обвинила его в домогательствах.

Порнозвезда и его защита все это время настаивают на невиновности Джереми. «Рон за все эти годы, в связи с тем, кем он является, фактически был любовником для более четырех тысяч женщин. Предположение, что он насильник, выходит за рамки… Я к тому, что женщины сами бросаются на него», — подчеркивал его адвокат Стюарт Голдфарб (Stuart Goldfarb).

Более 300 лет тюремного заключения грозит Рону Джереми по делу об изнасилованиях и сексуальном насилии

«Рон Джереми, которого я знал, не был насильником», — согласен режиссер порнофильмов Джим Пауэрс (Jim Powers), который был лично знаком с порноактером с 90-х годов и регулярно снимал его в своих картинах. По его мнению, немалая часть женщин, обвинивших звезду порно в насилии, лишь пытается получить выгоду благодаря делу. Он описывает Джереми как достойного и доброго человека.

Аналогичного мнения о нем придерживаются друзья — бывшая порнозвезда Кианна Брэдли (Kianna Bradley) и пастор Крейг Гросс (Craig Gross). «Рон был плюшевым мишкой, милым парнем. Он заботился о людях», — уверяет Гросс и добавляет, что не считает приятеля виновным в изнасилованиях. Дело против Джереми он называет политическим, предполагая, что оно выгодно для окружного прокурора.

По словам Пауэрса, на съемках он никогда не видел, чтобы актер вел себя агрессивно или чтобы с ним кто-то ругался. То же самое о Джереми говорит бывший порнорежиссер Адам Глассер. Их коллега Аксель Браун (Axel Braun), неоднократно снимавший звезду в своих фильмах, также заверяет, что актер не был замечен на съемках ни за чем предосудительным. «Насильник ли он? Я в это не верю. Бабник ли он, который пытается переспать с девушками? Да. Так же, как и 99 процентов людей в порноиндустрии», — рассуждал о нем Браун.

Джереми был по-настоящему зависим от секса, уверен Глассер, и на съемках в любую свободную минуту пытался найти либо партнершу для этого, либо еду — так как к последнему имел не меньшую страсть. Он так и не обзавелся женой, хотя с одной из постоянных девушек, как следует из интервью 2002 года, жил вместе как минимум два года и состоял в открытых отношениях. Бывший ассистент и друг Джереми Мосс Кривин (Moss Krivin) описывает своего приятеля как вечного холостяка, который только и делал, что участвовал в вечеринках, где регулярно искал партнерш для секса. При этом Джереми, по его словам, никогда не думал о последствиях каких бы то ни было своих поступков.

На публичных мероприятиях и в разных заведениях женщины постоянно кружили вокруг Джереми, многие из них трогали его за интимные части тела и просили показать их, другие сами настаивали на сексе с ним, указывает Пауэрс. Он также неоднократно заявлял, что, хотя порноактер и мог сам приставать к женщинам, он понимал отказ и, получив его, тут же останавливался. Такого же мнения о нем придерживаются Брэдли и ее коллега, порноактриса Дженнифер Уайт (Jennifer White). «Если ты скажешь ему: "Рон, не сейчас" — он тут же остановится», — уверяла девушка.

Бывшая порнозвезда Кристи Кэнион, работавшая с Джереми в 80-е и 90-е, также утверждает, что не была ни жертвой насилия порноактера, ни свидетельницей чего-то подобного. Как и многие другие представители индустрии, она уверяет, что считала актера сексуально озабоченным, но никак не способным на насилие. Вместе с тем женщина верит жертвам бывшего друга. Кэнион предполагает, что десятки лет обожания и поклонения публики могли дать Джереми нечто вроде комплекса бога и чувство вседозволенности. Похожую точку зрения разделяет Глассер. «Это человек, который потерял полноценное восприятие морали и реальности», — говорит он об актере.

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В марте 2022 года Джереми не появился на заседании суда, которое должно было стать ключевым в его деле. По словам адвоката звезды, когда он заговорил с ним, порноактер не узнал его. Судебный пристав также заявил, что речь Джереми была невнятной, а сам актер не следовал указаниям. В связи с этим судья приостановил ход дела, назначив знаменитости психиатрическую экспертизу. На момент выхода материала ее результаты и дальнейшая судьба дела не были объявлены.