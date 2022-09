«Он был монстром»: почему легенда порно попал за решетку

Внезапные нападения

Король порно

С Джереми тогда общались знаменитости, он появлялся в фильмах — пусть зачастую на совсем мелких ролях или в низкопробных картинах — а также был завсегдатаем телешоу. На волне славы в 2001 году он снялся в посвященном ему документальном фильме, в 2007 году выпустил автобиографическую книгу, а в 2011-м стал рекламным лицом алкогольного бренда. Порноактера также можно заметить в нескольких музыкальных клипах: к примеру, в хите Sexy and I Know It группы LMFAO. Помимо того, он стал героем одного из эпизодов мультсериала «Гриффины», в котором озвучил сам себя.