Режиссер Андреасян высказался о Прилучном

Режиссер Сарик Андреасян совместно с братом Гевондом Андреасяном сняли сериал «Жизнь по вызову», главную роль в котором сыграл Павел Прилучный. Постановщик поделился впечатлениями о работе с актером и рассказал, почему именно Павел был выбран для этого проекта, сообщает издание Актуальные Новости.

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Андреасяну ранее уже приходилось работать с Прилучным на съемках в сериале «Сны», который должен выйти на экраны в ноябре 2022 года. В двух картинах актеру удалось сыграть абсолютно разных персонажа, а режиссер заявил, что ему посчастливилось поработать с «большой звездой». Сарик уверенно заявляет, что Прилучный пользуется популярностью не только среди молодых людей, но и среди зрителей старше 60 лет. На сегодняшний день, по мнению Андреасяна, Павел – актер «номер один».

Сарик Андреасян подчеркнул, что Прилучному замечательно удается вживаться в роль довольно неоднозначных драматических героев. С момента зарождения идеи сериала режиссер хотел видеть в роли Мэджика только Прилучного. Стоит отметить, что Дмитрия Нагиева, с которым режиссеру также неоднократно доводилось сотрудничать, он даже не рассматривал на эту роль. По его мнению, 55-летний Дмитрий не подошел бы для этой роли из-за возраста, поскольку зритель не смог бы всерьез принять его в качестве директора элитного эскорт-агентства.