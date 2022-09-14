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1 час назад

В звездный состав второго «Джокера» добавили Джейкоба Лофленда

Inc-News

Актеру обещают заметную роль в проекте.

В звездный состав второго «Джокера» добавили Джейкоба Лофленда
Фото: Inc-NewsInc-News

Известный по сериалам «Бегущий в лабиринте» и «Правосудие» актер Джейкоб Лофленд получил приглашение на съемка второго сезона «Джокера».

Актерский состав ленты «Джокер: Безумие на двоих» продолжает пополняться звездными именами.

Помимо исполнителей главных ролей Хоакина Феникса и Леди Гаги к проекту уже успели присоединиться Зази Битц, Кэтрин Кинер и Брендан Глисон.

Новичку Лофленду обещали заметную роль второго плана, его персонажем станет заключенный в Аркхэмской лечебнице, который заведет дружбу с Артуром Флеком в исполнении как раз Феникса.

Сценарий и постановка фильма остались за режиссером Тоддом Филлипсом, премьеру проекта запланировали на октябрь 2024 года.

Актеры,Правосудие,Бегущий в лабиринте,Хоакин Феникс,Кэтрин Кинер,Тодд Филлипс,Брендан Глисон,Стефани Джерманотта,
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