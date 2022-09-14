Брендан Фрейзер получил награду за фильм «Кит» и растрогался

"Просто вау! Это что-то новое для меня. Обычно я тот парень на подиуме, который раздает всё это, и у меня неплохо получается! Я думаю, что последний раз, когда я ждал, когда моё имя произнесут вслух для получения награды, было в четвёртом классе. Награда было небольшой, но мама сказала, что она великая".