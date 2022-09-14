Умерла звезда "Одиссеи" Кончаловского

Греческая актриса Ирен Папас (настоящее имя Ирини Папа) скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Skai.
Всего фильмография Папас насчитывает 85 фильмов, снятых в разных странах мира. С ней снимались Марлон Брандо, Ив Монтан, Грегори Пек, Энтони Куинн, Ричард Бертон, Джеймс Кэгни и другие звезды.
Ирен Папас сыграла в фильмах «Пушки острова Наварон» (1961), «Грек Зорба» (1964). В 1997 году Папас снялась в двухсерийном телефильме Кончаловского «Одиссея» по эпосу Гомера — она сыграла мать Одиссея Антиклею.
Ранее стало известно, что 91-летний режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни добровольно. О том, что он прибег к эвтаназии, рассказали близкие кинематографиста. По словам родственника, 91-летний Годар не был серьезно болен. «Он не был болен, он просто вымотался. И поэтому он принял решение все завершить. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», — уточнил близкий.