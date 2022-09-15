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2 часа назад

Зендая призналась, что всегда хотела быть похожей на свою героиню из «Эйфории»

Inc-Newsиещё 1

Недавно актриса Зендая удостоилась своей первой награды «Эмми», и в ходе награждения произнесла небольшую речь, посвященную своей героине.

Зендая призналась, что хотела быть похожей на свою героиню из «Эйфории»
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам знаменитости, у нее получилось идеально влиться в образ девушки по имени Ру по той причине, что в мыслях она сама всегда хотела быть такой, как она.

«Желаю, чтобы моя героиня помогла людям исцелиться от злости, зависти и ненависти друг к другу. Ру очень слабая и сильная одновременно. Но именно такие люди всегда спасают мир. Признаюсь, я всегда стремилась быть девушкой Ру еще задолго до того, как познакомилась с этим персонажем»,

- сказала со сцены актриса.

Актеры,Эйфория,
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