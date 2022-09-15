Зендая призналась, что хотела быть похожей на свою героиню из «Эйфории»

Недавно актриса Зендая удостоилась своей первой награды «Эмми», и в ходе награждения произнесла небольшую речь, посвященную своей героине.
По словам знаменитости, у нее получилось идеально влиться в образ девушки по имени Ру по той причине, что в мыслях она сама всегда хотела быть такой, как она.
«Желаю, чтобы моя героиня помогла людям исцелиться от злости, зависти и ненависти друг к другу. Ру очень слабая и сильная одновременно. Но именно такие люди всегда спасают мир. Признаюсь, я всегда стремилась быть девушкой Ру еще задолго до того, как познакомилась с этим персонажем»,
- сказала со сцены актриса.