Зендая призналась, что хотела быть похожей на свою героиню из «Эйфории»

«Желаю, чтобы моя героиня помогла людям исцелиться от злости, зависти и ненависти друг к другу. Ру очень слабая и сильная одновременно. Но именно такие люди всегда спасают мир. Признаюсь, я всегда стремилась быть девушкой Ру еще задолго до того, как познакомилась с этим персонажем»,