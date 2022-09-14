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1 час назад

Режиссер Сэм Мендес считает, что следующий фильм о Бонде должна снять женщина

Газета.Ru

Британский режиссер Сэм Мендес сообщил, что вряд ли вернется к созданию новых фильмов о Джеймсе Бонде. Этим он поделился в разговоре в Deadline.

Режиссер Мендес считает, что следующий фильм о Бонде должна снять женщина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мендес работал над двумя фильма «бондианы» — «007: СПЕКТР» и «007: Координаты «Скайфолл». Кинематографист отметил, что создание фильма об агенте 007 напоминает работу инженера.

«Это похоже на возведение строительных лесов и создание целого мира. Это утомительно, но по-другому»,

— сообщил режиссер.

По мнению Мендеса, с улучшением графики и качества фильма, актер, исполняющий роль агента 007, должен тоже развиваться, как и режиссер проекта. Поэтому он предложил, чтобы новым режиссером Бонда стала женщина. «Думаю, это было бы замечательно», — подытожил кинематографист.

Ранее актриса Леа Сейду заявила, что может вернуться к роли девушки Бонда в новом фильме.

Актеры,Сэм Мендес,
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