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5 часов назад

Пересильд призналась, что переживала за свою дочь на съемках фильма "Тибра"

Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд на YouTube-шоу "Кино в деталях" призналась, что переживала за свою дочь Анку во время съемки одной из сцен фильма "Тибра".

Пересильд призналась, что переживала за свою дочь на съемках "Тибры"
Фото: Скажи Гордеевой/YouTubeСкажи Гордеевой/YouTube

"Я не выдержала, подошла и сказала оператору: "Саша, я сейчас позвоню мастеру. Я больше этого терпеть не могу! Давайте их возвращать, согревать, а потом отправлять обратно", - вспомнила Пересильд.

Речь идет о сцене, в которой 13-летней актрисе нужно было сниматься ночью в мокрой одежде посередине судоходной реки Свирь. Пересильд уточнила, что рядом с ее дочерью и другим юным актером не было водолазов. По словам артистки, партнер Пересильд-младшей по фильму Владислав Коноплев поддерживал молодую актрису и всячески ей помогал.

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