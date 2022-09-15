Зак Эфрон впервые вышел в свет после слухов о пластике

34-летний актёр посетил международный кинофестиваль в Торонто.

Фото: Inc-News Inc-News

Зак Эфрон представил на крупном кинофоруме в Канаде основанный на реальных событиях фильм «За пивом», в котором сыграл ветерана военно-морских сил США. По красной ковровой дорожке актёр прошёл в сером клетчатом костюме, чёрной рубашке-поло и в такого же цвета ботинках-оксфордах.

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Это его первое появление после того, как на прошлой неделе в беседе с журналом Men’s Health ему пришлось комментировать слухи о сделанной пластической операции. Выяснилось, что четыре года назад для Зака начался непростой период. В течение полутора лет он повредил колено и спину, вывихнул плечо и сломал запястье. А кроме того, повредил подбородок, поскользнувшись дома на гранитном полу в носках и задев головой фонтан. Этот трагический инцидент оставил его тогда без сознания. Травма была настолько сильной, что нижняя челюсть буквально «свисала», пояснил Эфрон.

Сложный период исцеления, который он предпочёл пройти подальше от Голливуда, в Австралии, включал работу с многопрофильными специалистами и большое количество физиотерапии. Особенно актёра беспокоили его жевательные мышцы. «Они просто стали, действительно, действительно большими», - признал он. В результате вынужденных медицинских манипуляций лицо звезды фильма «Папе снова 17» изменилось, и кому-то показалось, что до неузнаваемости.

Слухи о сделанной им пластической операции впервые появились в апреле 2021-го, когда Зак записал видеоролик ко Дню Земли. После этого многие, в том числе мать актёра, стали спрашивать его о лицевом хирургическом вмешательстве. В интернете эта история получила название «jaw-gate» («подбородок-гейт»). Однако Эфрон понятия о ней не имел, потому что принципиально не пользуется соцсетями и избегает читать о себе новости с тех пор, как стал восходящей звездой в 17-летнем возрасте.