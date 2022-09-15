Джефф Лавнесс напишет историю для «Мстителей: Династия Канга»

Джефф Лавнесс ранее создавал сценарии для фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», сериалов «Рик и Морти», «Чудотворцы».
Теперь он напишет сценарий для кинокартины «Мстители: Династия Канга». Об этом сообщили собственный источники изданию Deadline.
Режиссёром «Династии Канга» выступит Дестин Дэниел Креттон, о работал над фильмом «Шан-Чи и легенда десяти колец».
В истории нового кинокомикса будет рассказано о Канге Завоевателе. Его сыграет Джонатан Мэйджерс.
Впервые о том, что готовится фильм «Мстители: Династия Канга» стало известно в июле на Comic-Con. Об этом объявили в Marvel Studios.
Кинокомикс выйдет на большие экраны в мае 2025 года. В ноябре тог же года состоится премьера «Мстителей: Секретные войны».