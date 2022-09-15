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4 часа назад

Сценарист «Рика и Морти» Джефф Лавнесс напишет историю для «Мстителей: Династия Канга»

runews24.ru

Джефф Лавнесс ранее создавал сценарии для фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», сериалов «Рик и Морти», «Чудотворцы».

Джефф Лавнесс напишет историю для «Мстителей: Династия Канга»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Теперь он напишет сценарий для кинокартины «Мстители: Династия Канга». Об этом сообщили собственный источники изданию Deadline.

Режиссёром «Династии Канга» выступит Дестин Дэниел Креттон, о работал над фильмом «Шан-Чи и легенда десяти колец».

В истории нового кинокомикса будет рассказано о Канге Завоевателе. Его сыграет Джонатан Мэйджерс.

Впервые о том, что готовится фильм «Мстители: Династия Канга» стало известно в июле на Comic-Con. Об этом объявили в Marvel Studios.

Кинокомикс выйдет на большие экраны в мае 2025 года. В ноябре тог же года состоится премьера «Мстителей: Секретные войны».

Актеры,Чудотворец,
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