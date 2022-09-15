Хоук хочет, чтобы ее героиня героически умерла в "Очень странных делах"

Актриса и певица Майя Хоук призналась, что хотела бы увидеть смерть своей героини Робин в финальном пятом сезоне научно-фантастического сериала Netflix «Очень странные дела». Об этом она рассказала в интервью изданию Rolling Stone.
«Я бы хотела умереть и получить свой героический момент. Я бы хотела умереть с честью, как и любой актер. Но мне нравится то, как [создатели шоу] братья Даффер любят своих актеров. Причина, по которой они так замечательно пишут для меня и для всех остальных, состоит в том, что они влюбляются в своих актеров и персонажей и не хотят их убивать. По-моему, это их прекрасное качество, и я бы не хотела, чтобы было иначе»,
— отметила актриса.
В настоящий момент братья Даффер заняты написанием сценария заключительного сезона «Очень странных дел». Его съемки, предположительно, начнутся в 2023 году. Дата выхода последних серий шоу пока неизвестна.
Ранее стало известно, что звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор исполнит одну из главных ролей в киноадаптации гоночного симулятора «Gran Turismo».