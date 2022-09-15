Американская актриса, писательница, продюсер и телеведущая Кэрин Элейн Джонсон, известная как Вупи Голдберг, раскрыла причину отсутствия бровей на своем лице. Об этом она рассказала в эфире шоу The View.

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Ведущие телепрограммы обсудили звезд, которые появлялись на публике без бровей. Среди них оказались поп-исполнительница Леди Гага и модель Кендалл Дженнер. «Я должна сделать это с невозмутимым лицом. Как вы относитесь к этому взгляду без бровей?» — спросила актриса зрителей и коллег, указав на то, что она не носит их в течение многих лет.

По словам Голдберг, в детстве мать удалила ей брови, поскольку у нее начали образовываться шишки. «И поэтому я продолжаю ходить без них, потому что я не знаю своего лица с бровями», — рассказала знаменитость и отметила, что на съемках иногда ей рисуют или приклеивают искусственную растительность.