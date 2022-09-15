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42 минуты назад

Съемки футбольной драмы с Мэттью МакКонахи отменили в последний момент

Inc-News

К съемочному процессу уже все было готово.

Съемки драмы с МакКонахи отменили в последний момент
Фото: Inc-NewsInc-News

Съемки спортивной драмы Dallas Sting с Мэттью МакКонахи в главной роли должны были стартовать уже в октябре.

Практически полностью был собран актерский состав, утвержден бюджет и примерные сроки.

Но в последний момент кинокомпания Skydance объявила об остановке проекта. По некоторым данным, против компании выдвинули обвинения по поводу реальной истории, которая должна быть отражена в фильме.

То ли на эту историю имеет права кто-то другой, то ли участники реальных событий не давали разрешения на съемки.

В центре картины история 1984 года, когда наспех созданная чуть ли не любительская реальная женская команду по футболу из Далласа отправилась в Китай на соревнования и победила одну из лучших команд во всём мире.

Исполнитель главной роли актер Мэттью МакКонахи должен был сыграть роль тренера Билла Киндера. Но пока проект поставили на «стоп» и ходят слухи, что фильм могут или полностью закрыть или очень сильно изменить сюжет.

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