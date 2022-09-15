Леонардо ДиКаприо дал совет Тимоти Шаламе

Издание Vogue опубликовало большой материал про Тимоти Шаламе — американского актёра, известного по «Дюне», «Интерстеллару» и «Не смотрите наверх». Именно на съёмках последнего фильма молодому артисту дал совет сам Леонардо ДиКаприо. Он посоветовал ему не баловаться с запрещёнными веществами и не сниматься в супергеройских блокбастерах.

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Никаких тяжёлых наркотиков и фильмов о супергероях.

Среди множества голливудских звёзд ДиКаприо чуть ли не единственный, кто ещё не снимался в фильмах о супергероях. Судя по всему, Лео хотел бы, чтобы его эстафету подхватили молодые актёры, и пока Шаламе выполняет все наставления культового артиста.