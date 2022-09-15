Илья Соболев присоединился к съемкам фильма "Я – БОГИНЯ"

В Санкт-Петербурге продолжаются съемки комедии "Я – БОГИНЯ". Картина – режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой.

Фото: кадр из комедии "Я – БОГИНЯ" кадр из комедии "Я – БОГИНЯ"

Он исполнит роль коуча личностного роста. В фильме его герою предстоит обучать женщин быть самодостаточными и легко манипулировать всеми вокруг. На тренинг «Стать богиней» и попадает главная героиня фильма – школьная учительница Лена (Саша Бортич).

После чего она проходит через множество личных изменений и превращает свои слабые стороны в уникальные особенности, которые завораживают окружающих.

Фильм является совместным проектом кинокомпании LOOKFILM, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START.