Скончался актер "Сумеречной зоны" Марк Миллер

Актер Марк Миллер скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает New York Post. Миллер умер в Калифорнии от естественных причин. Смерть артиста подтвердила его дочь Пенелопа Энн Миллер.

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Помимо главной роли в культовой мыльной опере "Дни нашей жизни" с 1975 по 1976 год, а также сериале "Сумеречная зона", Миллер появился в ситкоме NBC "Пожалуйста, не ешьте маргаритки" с 1965 по 1967 год. Он снимался в фильмах 80-х, таких как "Рождественская гора" и "Улыбки Саванны".