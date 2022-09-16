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1 час назад

Скончался актер "Сумеречной зоны" Марк Миллер

Газета.Ru

Актер Марк Миллер скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает New York Post. Миллер умер в Калифорнии от естественных причин. Смерть артиста подтвердила его дочь Пенелопа Энн Миллер.

Скончался актер "Сумеречной зоны" Марк Миллер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Помимо главной роли в культовой мыльной опере "Дни нашей жизни" с 1975 по 1976 год, а также сериале "Сумеречная зона", Миллер появился в ситкоме NBC "Пожалуйста, не ешьте маргаритки" с 1965 по 1967 год. Он снимался в фильмах 80-х, таких как "Рождественская гора" и "Улыбки Саванны".

Актер также написал сценарий к романтическому фильму с Киану Ривзом 1995 года "Прогулка в облаках". Миллер был дважды женат и дважды разводился, у него четверо детей и шестеро внуков.

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