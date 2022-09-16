Микки Рурку — 70

В пятницу, 16 сентября, исполняется 70 лет американскому актёру Микки Рурку. Первую заметную роль он исполнил в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка», а мировое признание получил после выхода картины «Девять с половиной недель». Помимо успешной работы в кино, Микки Рурк известен как профессиональный боксёр. За свою карьеру он становился лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также был номинирован на «Оскар».

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Микки Рурк (Филипп Андре Рурк — младший) родился в городе Скенектади, штат Нью-Йорк, 16 сентября 1952 года. Его отец был профессиональным бодибилдером. У Рурка французские и ирландские корни.

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Своей главной и лучшей работой Микки Рурк считает роль Джона в фильме «Девять с половиной недель».

Кадр из фильма "Девять с половиной недель"

Филипп Андре Рурк — младший родился в бедной семье. Его отец был культуристом-любителем, а также фанатом бейсболиста Микки Мэнтла. Именно поэтому он и стал называть своего старшего сына Филиппа именем Микки.

Когда мать Микки Рурка во второй раз вышла замуж, она с тремя детьми переехала в бедный пригород Майами. Там будущий актёр связался с плохой компанией.

В 1994 году актёр был задержан за избиение своей второй жены Кэрри Отис, с которой он познакомился на съёмках «Дикой орхидеи».

С первого раза он поступил в престижную актёрскую студию Ли Страсберга.

Во время обучения актёрскому мастерству Рурк брался за любую работу — чтобы платить за курсы, приходилось продавать чипсы и чистить бассейны.

Начинающего актёра заметил Стивен Спилберг и пригласил на съёмки. Сначала Рурк был просто статистом, потом последовали эпизодические роли.

Во второй половине 1990-х слава Рурка начала сходить на нет, он снимался во второсортных фильмах, залез в долги.

Былую популярность актёру вернула главная роль в фильме «Рестлер». Фильм был номинирован на «Оскар», а Рурк удостоился премии «Золотой глобус».

Кадр из фильма "Рестлер"

Помимо ролей в кино, Микки Рурк зарабатывал на жизнь как профессиональный боксёр. Он занимается этим видом спорта с 12 лет.

В 2014 году Рурк провёл бой с американским боксёром Эллиотом Сеймуром на московском стадионе «Лужники». Актёр победил, отправив соперника в нокаут.