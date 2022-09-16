Леонардо Ди Каприо может сыграть в "Игре в кальмара"

Режиссер и сценарист корейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек не исключил вероятность того, что к актерскому составу проекта может присоединиться голливудская звезда Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Variety.

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Так, на пресс-конференции режиссера спросили, появится ли в проекте кто-нибудь из голливудских звезд. Он заявил, что во втором сезоне этого не будет, однако не исключено, что в следующих выпусках этого не случится:

"Леонардо ДиКаприо говорил, что он большой фанат "Игры в кальмара", так что, может, если будет время и возможность, мы попросим его присоединиться к играм".