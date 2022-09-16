Кейт Уинслет поставила мировой рекорд

Оскароносная Кейт Уинслет славится своей отважностью еще со времен съемок в «Титанике»: тогда актриса провела очень много времени в холодной воде и в итоге заболела. Даже после столь неудачного опыта Кейт снова решилась на сцены в экстремальных условиях: даже не в воде, а под ней. Сейчас актриса снимается в сиквеле «Аватара», который называется «Путь воды». Для этого ей пришлось пройти курсы дайвинга.