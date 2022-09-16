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1 час назад

Кейт Уинслет поставила мировой рекорд

Super.ru

Оскароносная Кейт Уинслет славится своей отважностью еще со времен съемок в «Титанике»: тогда актриса провела очень много времени в холодной воде и в итоге заболела. Даже после столь неудачного опыта Кейт снова решилась на сцены в экстремальных условиях: даже не в воде, а под ней. Сейчас актриса снимается в сиквеле «Аватара», который называется «Путь воды». Для этого ей пришлось пройти курсы дайвинга.

Кейт Уинслет поставила мировой рекорд
Фото: Super.ruSuper.ru

И, видимо, Уинслет оказалась своего рода вундеркиндом. Как сообщает западная пресса, на днях она установила мировой рекорд по фридайвингу. Среди актеров, конечно. Кейт пробыла в воде целых 6 минут и 50 секунд, которые в итоге ей засчитали как 7. Таким образом, актриса побила рекорд Тома Круза во время съемок в «Миссия невыполнима: Нация изгоев» в 2015 году: его результат составил 6 минут свободного погружения. Надо сказать, что Тома обошла и коллега Кейт по фильму «Путь воды». Бэйли Басс, сыгравшей дочь Ронала Цирею, удалось пробыть под водой шесть минут и 30 секунд.

«Аватар 2» дебютирует 16 декабря, а сиквелы выйдут 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го и 22 декабря 2028-го.

Актеры,Аватар,Титаник,Том Круз,Кейт Уинслет,
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