Кейт Уинслет поставила мировой рекорд

Оскароносная Кейт Уинслет славится своей отважностью еще со времен съемок в «Титанике»: тогда актриса провела очень много времени в холодной воде и в итоге заболела. Даже после столь неудачного опыта Кейт снова решилась на сцены в экстремальных условиях: даже не в воде, а под ней. Сейчас актриса снимается в сиквеле «Аватара», который называется «Путь воды». Для этого ей пришлось пройти курсы дайвинга.
И, видимо, Уинслет оказалась своего рода вундеркиндом. Как сообщает западная пресса, на днях она установила мировой рекорд по фридайвингу. Среди актеров, конечно. Кейт пробыла в воде целых 6 минут и 50 секунд, которые в итоге ей засчитали как 7. Таким образом, актриса побила рекорд Тома Круза во время съемок в «Миссия невыполнима: Нация изгоев» в 2015 году: его результат составил 6 минут свободного погружения. Надо сказать, что Тома обошла и коллега Кейт по фильму «Путь воды». Бэйли Басс, сыгравшей дочь Ронала Цирею, удалось пробыть под водой шесть минут и 30 секунд.
«Аватар 2» дебютирует 16 декабря, а сиквелы выйдут 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го и 22 декабря 2028-го.